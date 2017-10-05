Макей: несмотря на инсинуации Литвы, бойкот БелАЭС не получается

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что дискуссии относительно безопасности Белорусской атомной станции в большинстве случаев политизированы и носят искусственный характер.



© Sputnik / Виктор Толочко Минэнерго: планы Литвы закрыть импорт с БелАЭС это просто слова

Как ранее сообщал Sputnik, несмотря на все заверения белорусской стороны и возведение Белорусской атомной станции исключительно по мировым стандартам, Литва и Польша продолжают высказываться резко негативно против атомной станции. Кроме того, Вильнюс упрекает Минск в том, что в строительстве АЭС он действовал в нарушение норм Конвенции Эспо. Между тем, на последнем Совещании сторон Конвенции летом этого года в Минске Комитет Конвенции принял решение отложить рассмотрение этого спора на год, дав сторонам еще время договориться.

"Вокруг этой темы существует много дискуссий, они зачастую, даже в подавляющем большинстве случаев политизированы, искусственно созданы. И сегодня, какие бы инсинуации ни запускались относительно Белорусской атомной станции с подачи, в первую очередь, политически ангажированных кругов Литвы, "бойкота" станции не получается, даже со стороны самых ближайших союзников Вильнюса", — заявил Макей в своем заключительном выступлении на первой конференции почетных консулов Беларуси в Минске. Его слова приводит пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что Беларусь ни в коей мере не собираемся нарушать международные обязательства, которые она взяла на себя в рамках развития атомной энергетики. "Наоборот, мы как чернобыльская страна крайне заинтересованы в том, чтобы эта станция была максимально безопасной", — добавил он.

Поэтому, продолжил Макей, республика работала и будет работать в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ. Он напомнил, что Минск уже приглашал несколько миссий Агентства, которые во главе с руководителем МАГАТЭ Юкио Амано посещали эту станцию и встречались с экспертами в Беларуси.

"Мы выполнили все требования и все обязательства, которые брали на себя в рамках соответствующих международных договоренностей. Более того, хотя мы этого могли и не делать, мы присоединились к требованиям Европейской комиссии по проведению "стресс-тестов" атомной станции, по изучению устойчивости станции в различных условиях. Сегодня мы работаем вместе с Европейской комиссией по анализу результатов этих "стресс-тестов", — сказал он.

Макей заявил, что Беларусь не собирается уходить от обсуждения этих вопросов. Напротив, республика заинтересована в том, чтобы эта станция была построена по самым безопасным мировым стандартам.

"Более того, тот реактор, который мы у себя строим, является, по оценкам экспертов многих стран, абсолютно надежным. Этот реактор строит не только Беларусь, но и строит ряд государств ЕС — и Болгария, и Венгрия собирается строить его, и Финляндия. А в других регионах — на Ближнем Востоке, в Турции, насколько мне известно, — Россия тоже собирается строить реакторы подобного типа", — сказал он.