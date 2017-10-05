Итоги встречи Лукашенко и Мадуро. Если Москва не поддержит, то и Минск не спасет

Белорусские власти отчитались о позитивных итогах встречи Александра Лукашенко с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, в том числе и масштабных экономических планах. Однако эксперты считают, что на практике результатов визита не последует.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Беларусь 5 октября . Перед этим он был в Москве, где принимал участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2017» и встречался с Путиным для договоренности в вопросе отсрочки кредита, выданного Россией.

Что бы такое продать в Венесуэлу?

Если говорить об экономических итогах встречи Александра Лукашенко и Николаса Мадуро, то они как бы есть и их как бы нет. Главы стран обменялись общими заверениями.

1. Нарастить сотрудничество. Значительно

Беларусь и Венесуэла намерены в ближайшие годы значительно нарастить сотрудничество по всем направлениям. Это подается пресс-службой президента как основной итог переговоров двух глав стран.

«Суть нынешней нашей встречи заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений. Мы к этому готовы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом, официальный белорусский лидер признал, что в последние годы «темпы реализации совместных проектов снизились» и считает, что виной этого сложная ситуация в мире. «Нас не удовлетворяет это — ни белорусов, ни венесуэльцев. Ситуацию надо поправлять», — подчеркнул он.

На сегодня создано несколько совместных предприятий: по выпуску автомобилей, тракторов, добыче нефти, газификации. По белорусской технологии в Венесуэле организовано производство дорожно-строительной техники, открыт, по официальным данным, крупнейший в Латинской Америке кирпичный завод, построены сотни тысяч квадратных метров жилья.

Будет ли за что покупать белорусские товары венесуэльцам — это самый большой вопрос. Экономическую ситуацию в этой южно-американской стране можно охарактеризовать как глубочайший системный кризис. Но Мадуро говорит, что выход есть: он в «программе боливарианского развития».

«Мы прошли времена брутальных баталий, но укрепились в них на всех фронтах и сейчас находимся на этапе восстановления, который тоже очень сложен. В экономическом плане мы предпринимаем новые шаги. Мы назвали это программой боливарианского развития — так называемая экономика постнефтяного периода», — обещает глава Венесуэлы.

Он планирует «развивать те сокровища, которыми обладает наша страна, и в рамках этой работы назначить конкретные направления нашей совместной деятельности — Беларуси и Венесуэлы».

Лукашенко ждет, что партнеры справятся с проблемами за пять лет и обещает всемерную поддержку.

2. Комиссии

Глава Беларуси заявил о необходимости активизировать деятельность совместных межправительственных комиссий. И уже в ноябре в Минске под началом Лукашенко соберется первая, а потом он готов и в Венесуэлу прилететь.

3. Совместные проекты

Стороны также, по данным пресс-службы президента Беларуси, обсудили ряд перспективных совместных проектов, которые обеспечат участие белорусской стороны в развитии строительства, сельского хозяйства, машиностроения, нефтегазовой промышленности, иных секторов венесуэльской экономики.

4. Сотрудничество в образовательной и научно-технической сфере

Особое внимание офиальный лидер Беларуси обратил на необходимость развивать сотрудничество в образовательной и научно-технической сфере. «Можно построить заводы, создать другие секторы экономики, но, если не будет подготовленных специалистов, которые должны работать на этих объектах, из числа венесуэльского народа, не будет победы. Поэтому, развивая реальный сектор экономики в Венесуэле, надо опережающими темпами готовить специалистов», — сказал Лукашенко.

Стороны сошлись во мнении, что нынешний официальный визит Президента Венесуэлы в Беларусь будет способствовать углублению партнерства между странами во всех сферах, сказано в официальных источниках. Но по сути, о итогах встречи известно довольно мало. Нет конкретики по подписанных контрактах или других документах. В таких условиях все экономические планы могут остаться только

Вместе против санкций

Другое дело политика. Тут Минск и Каракас демонстрируют привычное единодушие.

Так, Лукашенко также высказался о попытках вмешательства ряда стран во внутренние дела Венесуэлы. «Дошло до откровенных угроз военного вторжения в эту суверенную страну. Хочу подчеркнуть, что мы категорически против всякой агрессии, хаоса и беспорядков, против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и любого государства», — сказал глава Беларуси.

По его словам, Беларусь выступает за разрешение конфликтов мирным путем. «Нельзя навязывать странам разного рода цветные революции, это время уходит. Попытки навязать Венесуэле свои приоритеты и совершить цветную революцию, как мы видим, провалились. Венесуэльцы сами разберутся, что им делать в собственной стране», — отметил Лукашенко, выступив против санкций в отношении Венесуэлы.

«Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на поддержку дружественной Беларуси», — пообещал глава нашей страны, пообещав сделать все для нормальной жизни в Венесуэлы в том числе и от нашего имени.

Главная цель приезда была в Москве

«Формально Мадуро приехал в Минск, чтобы открыть памятник Симону Боливару . Думаю, что ничего особенного он не ожидал от этого визита и заехал по дороге из Москвы», — прокомментировал БДГ итоги встречи политолог-международник Андрей Федоров.

По мнению эксперта, главной целью была Россия. «Если Москва поддержит, все будет. Если Москва не поддержит, Минск не спасет. Мадуро, как будто, там что-то пообещали. А мы не в том состоянии, чтобы что-то кому-то дарить и прощать», — пояснил он.

Каракасу, при этом, добавил Федоров, в экономическом плане тоже нечего предложить Минску.

«Может быть, нефть. Но у нас есть и более дешевая, российская, — отметил политолог. — Если за несколько лет товарооборот упал в 50 раз, то, значит, экономическая заинтересованность сошла на нет. Но не бросать же Минску союзника, если у него экономические проблемы, поэтому будут делать вид».

Эксперт считает, что результатов встречи по сути нет. Даже политических. «Сегодня мы не в положении конфронтации с Западом, чтобы объединяться с таким одиозным лидером как Мадуро», — заключил Андрей Федоров.