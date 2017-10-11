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Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном - Мясникович

11.10.2017 10:43 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном - Мясникович
Михаил Мясникович. Фото из архива

11 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в Беларуси работают 58 компаний-резидентов с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в Азербайджане около 70 представительств различных форм собственности. "Азербайджанские инвестиции присутствуют на территории Беларуси, но, полагаю, они могли бы быть большими, - сказал спикер. - Мы могли бы значительно активизироваться". Михаил Мясникович отметил, что потенциал двух государств намного выше и предложил парламентам поработать над тем, чтобы в большей мере его задействовать.

Касаясь перспектив промышленной кооперации, председатель Совета Республики обратил внимание, что для ее развития между двумя странами создаются комфортные условия.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном. Об этом сегодня заявил председатель...

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