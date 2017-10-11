Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном - Мясникович

Октай Асадов и Михаил Мясникович

11 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в Беларуси работают 58 компаний-резидентов с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в Азербайджане около 70 представительств различных форм собственности. "Азербайджанские инвестиции присутствуют на территории Беларуси, но, полагаю, они могли бы быть большими, - сказал спикер. - Мы могли бы значительно активизироваться". Михаил Мясникович отметил, что потенциал двух государств намного выше, и предложил парламентам поработать над тем, чтобы в большей мере его задействовать. Касаясь перспектив промышленной кооперации, председатель Совета Республики обратил внимание, что для ее развития между двумя странами создаются комфортные условия.

В качестве примера он привел Гянджинский автомобильный завод. За 10 лет экспорт белорусских комплектующих для производства тракторов, автомобилей и коммунальной техники составил около $400 млн. На заводе выпущено уже около 10 тыс. тракторов марки BELARUS и 3,8 тыс. грузовых автомобилей. Михаил Мясникович позитивно оценил тот факт, что к производству коммунальной техники привлечены также немецкие компании.

Спикер предложил Октаю Асадову обсудить перспективы совместного выхода производителей Беларуси и Азербайджана на рынки третьих стран - Ирана, Турции и так далее.

Стороны обсудили также развитие контактов между парламентами и регионами двух стран, научно-технического взаимодействия.

Характеризуя сотрудничество Беларуси и Азербайджана в целом, Михаил Мясникович отметил, что оно носит стратегический характер, в том числе благодаря доверительным отношениям глав двух государств. Страны ведут активный и открытый политический диалог.

Председатель Милли Меджлиса также дал позитивную оценку двусторонним отношениям. "Между Азербайджаном и Беларусью нет никаких преград - ни в политических, ни в экономических вопросах. Мы всегда друг друга поддерживаем", - подчеркнул Октай Асадов.-0-

Фото Максима Гучека.