Во время заседания

11 октября, Сочи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча лидеров стран Содружества началась с протокольных мероприятий. Президент России Владимир Путин приветствовал глав делегаций, затем состоялось совместное фотографирование участников заседания.

Переговоры президентов прошли сначала в узком составе. Главы государств комплексно обсудили взаимодействие в формате Содружества Независимых Государств. Затем к ним присоединились члены делегаций и на заседании подробно рассмотрели дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых сферах деятельности Содружества.

Всего повестка встречи включает 17 вопросов. Одними из наиболее значимых являются проекты заявления глав государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей и конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В гуманитарной сфере рассматривались решения об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, о реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году в Армении, в 2019 году - в Беларуси, в 2020 году - в Казахстане.

Традиционно в повестку дня заседания была включена тематика обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам в регионе и мире в целом. Одним из пунктов переговоров станет рассмотрение путей совершенствования деятельности Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и ее адаптации к современным реалиям. Обсуждались также организационные вопросы.-0-

Фото Николая Петрова