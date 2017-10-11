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Идея о памятнике Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения

12.10.2017 11:44 — Новости Политики | БелТА  
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Идея о памятнике Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения
Дмитрий Мирончик. Фото из архива

12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Идея об установке памятника Тадеуша Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения, которому принадлежит инициатива установки этого памятника. Об этом 12 октября на брифинге заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Идея об установке памятника Тадеуша Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в...

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