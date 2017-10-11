МИД. Фото из архива

12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. МИД Беларуси призывает Литву не пытаться сделать из ученых-ядерщиков Штирлицев и Джеймсов Бондов. Об этом 12 октября на брифинге заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ответ на просьбу БЕЛТА прокомментировать активное обсуждение в литовских СМИ намерения Вильнюса отказаться от участия в программах ЕС по оказанию технической помощи Беларуси в области ядерной безопасности.

"Мы не обращались в Еврокомиссию и не просили исключить каких-то экспертов или включить каких-то экспертов. Их состав формируется Европейским союзом. И мы исходим из того, что все они - высококлассные, ценные, квалифицированные специалисты, которым доверяет Брюссель. Второе - те, кто хочет сделать из ученых не то Штирлицев, не то Джеймсов Бондов, должны помнить о том, что эксперты подписывают стандарты, принятые в ЕС, МАГАТЭ, других международных организациях, - обязательства о конфиденциальности. То есть литовские власти намерены заставить их нарушать эти обязательства. Я считаю, что надо уважать правила международных организаций, членами которых мы являемся", - заявил пресс-секретарь.

Дмитрий Мирончик отметил, что, действительно, некоторое время назад в Литве обнаружили, что якобы нетранспарентная Беларусь вместе с ЕС реализует проект международной технической помощи, направленный на укрепление возможностей белорусского регулирующего органа в сфере ядерной безопасности и надзора за строительством атомной электростанции.

"Вместо того, чтобы вместе с Минском и Брюсселем почувствовать себя спокойнее и увереннее, в Вильнюсе удивились, что такой проект есть. И еще больше удивились, что в нем принимают участие литовские эксперты-ядерщики. Поэтому на самом высоком уровне начали заявлять, что в таком сотрудничестве по линии Беларусь-ЕС они участвовать не будут, или будут, но это (цитирую по памяти) "надежный источник информации" из тыла. Или заявляли, что хотели бы участвовать, но, мол, Беларусь обратилась в Европейскую комиссию с просьбой исключить литовцев из проекта", - рассказал пресс-секретарь.

"Сотрудничество Беларуси и ЕС, направленное на поддержку белорусского регулирующего органа, - это реальный пример нашей открытости и подтверждение заинтересованности в том, чтобы реализовать в Беларуси безопасный и отвечающий самым современным международным стандартам проект атомной электростанции", - подчеркнул официальный представитель МИД.-0--