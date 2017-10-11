МИД: в замысел учения по реагированию на радиационные аварии заложен практически невозможный сценарий

12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В замысел командно-штабного учения по реагированию на радиационные аварии, которое пройдет 18-19 октября, преднамеренно заложен практически невозможный сценарий. Об этом заявил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя МИД, на учении будут отработаны предупредительные и защитные мероприятия по реагированию на аварийные ситуации на ядерных и радиационно опасных объектах, которые размещены и за пределами нашей страны.

Дмитрий Мирончик отметил, что для таких объектов, как атомные электростанции, существуют понятия аварий, предусмотренных и не предусмотренных проектом. Для Белорусской АЭС при аварии, предусмотренной проектом, выход радиоактивных веществ за пределы площадки станции не произойдет. Тем не менее, в соответствии с современными международными подходами страны должны быть готовы к действиям и при авариях, не предусмотренных проектом. "Исходя из этого в замысел учения преднамеренно заложен именно практически невозможный сценарий развития событий, не предусмотренный проектом, с выбросом радиоактивных веществ", - заявил пресс-секретарь.

"Как уже отмечалось нашим Министерством по чрезвычайным ситуациям, цель учения - проверить готовность национальной системы оперативного реагирования и адаптировать национальный план защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, будет детально изучен ряд других вопросов, включая взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями", - сказал Дмитрий Мирончик.

В качестве наблюдателей на учения приглашены компетентные ведомства всех стран-соседей, ряд международных организаций, в том числе МАГАТЭ и ОДКБ, аккредитованный в Беларуси дипломатический корпус. "Проводя учение, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и исходит из безусловного приоритета вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы", - подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщалось, на учении будут задействованы силы и средства МЧС, других заинтересованных госорганов - всего 274 человека личного состава и 52 единицы техники. Основная группировка будет от спасательного ведомства: 221 человек, 42 единицы техники и 4 воздушных судна. Активное участие в учении принимают Минобороны, МВД, Минэнерго и Минздрав. По легенде, участникам учения предстоит потушить пожары в трансформаторной подстанции в условиях возможного заражения местности, в технологических емкостях для хранения светлых нефтепродуктов и опасных химических веществ. Будут также ликвидированы последствия условного радиационного ЧС на железной дороге, лесные пожары на зараженных территориях. Кроме того, будет проверена система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ.

По результатам учения будет скорректирован и доработан внешний аварийный план Белорусской атомной электростанции.

Практические мероприятия командно-штабного учения по реагированию на радиационные аварии пройдут в разных районах Беларуси и на двух погранпереходах. Активная фаза учения состоится 19 октября в Гродненской области в Островецком районе.-0-