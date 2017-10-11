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Идея о памятнике Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения

12.10.2017 11:44 — Новости Политики | БелТА  
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Идея о памятнике Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения
Дмитрий Мирончик. Фото из архива

12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Идея об установке памятника Тадеуша Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения, которому принадлежит инициатива установки этого памятника. Об этом 12 октября на брифинге заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается самой идеи по установке памятника, Министерство иностранных дел как белорусский государственный орган, ответственный за сотрудничество с белорусами зарубежья, эту инициативу, безусловно, поддержало. Уверен, что эта идея может и должна быть реализована, и без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения в Швейцарии со стороны кого бы то ни было", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.

Он пояснил, что авторство идеи установки памятника, ее реализация, воплощение в жизнь, организация торжественной церемонии - все это сделало белорусское объединение в Швейцарии. "Ни белорусское, ни польское, ни какое другое посольство, организация или структура. А именно белорусское объединение в Швейцарии", - акцентировал внимание пресс-секретарь.

По его словам, белорусское посольство, как и польское, и другие дипломатические миссии, получило приглашение на эту церемонию в качестве почетного гостя и с благодарностью его приняло. "Подчеркиваю, мы при этом не выставляли никаких условий, не навязывали свою волю ни организатору, ни другим гостям. У дипломатов на данном мероприятии, организованном общественным объединением белорусов зарубежья, статус почетных гостей. Какие тут переговоры за спиной хозяев?" - отметил представитель МИД.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении 21 октября в швейцарском городе Золотурн установить памятник Тадеушу Костюшко, однако с подачи польского посольства возникла конфликтная ситуация из-за надписи на табличке, где указывалось происхождение национального героя.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Идея об установке памятника Тадеуша Костюшко в Швейцарии должна быть реализована без грубого вмешательства в...

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