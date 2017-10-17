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Акция протеста проходит в Киеве – центр города перекрыт
17.10.2017 11:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", и ряда общественных организаций собрались у Верховной рады в Киеве на запланированную акцию протеста.
Как сообщает агентство
Ранее Саакашвили заявлял, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и поддержать требования протестующих. К властям участники акции выдвигают три основных требования: создать антикоррупционные суды, принять новый избирательный закон, отменить депутатскую неприкосновенность.
Сами организаторы называют акцию "всеукраинской" и "масштабной", а некоторые — "третьим Майданом".
Из-за проведения акции улицы в центре Киева перекрыты. Правительственный квартал оцеплен щитами, здание парламента окружено двойной цепью Национальной гвардии и полиции.
По официальной информации, поступившей из администрации президента Украины, усиление мер безопасности в столице связано с официальным визитом президента Мальты.
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Несколько тысяч человек участвуют в акции возле Верховной рады Украины, требуя отменить депутатскую неприкосновенность и создать антикоррупционный суд.
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