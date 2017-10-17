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Акция протеста проходит в Киеве – центр города перекрыт

17.10.2017 11:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", и ряда общественных организаций собрались у Верховной рады в Киеве на запланированную акцию протеста.

Акция протеста проходит в Киеве – центр города перекрыт
© Фото: Державна прикордонна служба України
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Как сообщает агентство РИА Новости Украина, акция организована рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Ранее Саакашвили заявлял, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и поддержать требования протестующих. К властям участники акции выдвигают три основных требования: создать антикоррупционные суды, принять новый избирательный закон, отменить депутатскую неприкосновенность.

Сами организаторы называют акцию "всеукраинской" и "масштабной", а некоторые — "третьим Майданом".

Из-за проведения акции улицы в центре Киева перекрыты. Правительственный квартал оцеплен щитами, здание парламента окружено двойной цепью Национальной гвардии и полиции.

По официальной информации, поступившей из администрации президента Украины, усиление мер безопасности в столице связано с официальным визитом президента Мальты.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько тысяч человек участвуют в акции возле Верховной рады Украины, требуя отменить депутатскую неприкосновенность и создать антикоррупционный суд.

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