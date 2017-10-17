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Лукашенко: в сотрудничестве разведок Беларуси и РФ есть вопросы

17.10.2017 12:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что разведывательным службам Беларуси и России следует лучше координировать свою работу по защите национальных интересов.

Лукашенко: в сотрудничестве разведок Беларуси и РФ есть вопросы
© Sputnik/
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Во вторник глава белорусского государства встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, во время встречи Лукашенко заявил, что разведывательные органы двух стран наладили хорошее взаимодействие по защите национальных интересов. Тем не менее, уверен президент, есть некоторые вопросы в этой сфере.

"Президент констатировал, что в сотрудничестве разведывательных органов обеих стран, тем не менее, есть определенные вопросы, например, по координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите национальных интересов", — рассказали в пресс-службе.

Лукашенко подчеркнул, что на встрече есть возможность обсудить актуальные проблемы.

Он также отметил, что Нарышкин возглавляет очень важную структуру.

"Я постоянно информирован по всем вопросам. Я также благодарен вам за сотрудничество наших разведслужб. Скрывать, опять же, здесь нечего, хотя это непубличные организации: мы защищаем интересы наших государств и народов — так, как и все специальные службы в любом государстве", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что встречается с Нарышкиным не только как с должностным лицом, но и как "с хорошим другом". В данной связи президент обратил внимание на тот вклад, который глава внешней разведки РФ внес в становление и укрепление Союзного государства, в том числе во время его работы на посту председателя Госдумы.

"Вы являетесь, как у нас говорят, ярым сторонником и приверженцем этой формы существования наших братских государств. Я это очень ценю", — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Разведывательным органам двух стран следует лучше координировать свою деятельность и согласовывать работу по защите национальных интересов.

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