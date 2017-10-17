С орнаментом и в стиле casual - Лукашенко ознакомился с образцами парадной формы к зимней Олимпиаде

Александр Лукашенко

17 октября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился сегодня с предлагаемыми концепциями парадной формы для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея), передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства представили коллекции, разработанные двумя белорусскими дизайнерами. Людмила Лабкова совместно с концерном "Беллегпром" создала парадную форму в стиле casual. В ней доминирует светло-серые тона, элегантность подчеркивают красные аксессуары и детали.

Юлия Латушкина, в одежде которой белорусские олимпийцы покоряли Рио, вместе со швейным ателье при Главном хозяйственном управлении Управделами Президента решила одеть спортсменов в более строгом, но не менее оригинальном стиле.

Характерно, что оба дизайнера постарались раскрыть белорусские традиции, широко использовав при создании одежды национальные мотивы.

За основу олимпийской парадной формы для белорусской делегации решено взять вариант, предложенный Людмилой Лабковой. При этом по поручению Александра Лукашенко все представленные коллекции будут отшиты и поставлены для последующей продажи в крупнейшие универмаги страны.-0-