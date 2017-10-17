Лукашенко поздравил Жээнбекова с избранием на пост президента

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием его президентом Кыргызской Республики, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Выборы президента Кыргызстана прошли в минувшее воскресение. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Жээнбеков набрал более 54% голосов.

"Своим волеизъявлением граждане Кыргызстана поддержали курс на обеспечение социально-политической стабильности, поступательное экономическое развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене", — сказано в поздравлении.

Белорусский президент выразил уверенность, что богатый опыт Жээнбекова в качестве руководителя будет способствовать углублению разнопланового сотрудничества между Беларусью и Кыргызстаном, а также расширению интеграционного взаимодействия.

Новый президент Кыргызстана родился 16 ноября 1958 года в селе Тельман Ошской области. Жээнбеков имеет высшее образование (закончил сельхозинститут по специальности "зооинженер"). Работал зоотехником, затем занимал партийные посты, возглавлял колхозы и совхозы. В 1996 году избран депутатом верхней палаты парламента.

Жээнбеков занимал должность министра сельского хозяйства Кыргызстана, затем губернатора Ошской области. Весной 2016 года он возглавил правительство страны. Кандидатом в президенты Жээнбекова выдвигала Социал-демократическая партия Кыргызстана.

Эксперты о смене власти в Бишкеке

Резкой смены внешнеполитических векторов не будет — вся кампания Жээнбекова строилась на риторике сохранения курса Атамбаева во внешней политике и продолжения углублений отношений с традиционными партнерами и соседями, рассказал Sputnik заведующий отделом Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Впрочем, без проблем не обойдется — новому президенту придется выстраивать отношения с Казахстаном с чистого листа.

"Жээнбеков — чиновник-хозяйственник, а не политик, он понимает, что необходимо выходить из тупика двусторонних отношений. Ему будет необходимо налаживать отношения с Астаной с чистого листа", — сказал эксперт.

На отношения с Таджикистаном смена власти в Бишкеке не повлияет, рассказал Sputnik Таджикистан заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Нынешняя ротация власти в Киргизии не может серьезно изменить отношения с соседями — это продолжение курса отношений Атамбаева… Киргизия при Атамбаееве пыталась снижать напряжение. Я думаю, что новый президент будет продолжать этот курс".

В отношениях с Узбекистаном можно рассчитывать на дальнейшее укрепление связей, объяснил Sputnik Узбекистан глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Дело в том, что именно Жээнбеков взял курс на улучшение отношений с Ташкентом — например, еще в период премьерства, было достигнуто соглашение об открытии границы — что принесло ему голосов в южных областях страны", — объяснил Мендкович.

Будут углубляться и отношения с Россией, рассказал Андрей Грозин.

"Дело в том, что сам Жээнбеков и в ходе президентской кампании, и по окончании выборов подчеркивал свою преемственность по отношению к прежнему политическому курсу… По большому счету, это будет "второе издание" прежнего президента. А стратегическое партнерство между Бишкеком и Москвой сформировалось и укрепилось как раз при Атамбаеве", — отметил заведующий отделом Центральной Азии Института стран СНГ.

Ожидать резких внешнеполитических маневров от мало искушенного в дипломатии Жээнбекова так же стоит, объяснил Грозин.

"От Жээнбекова никто не ждет каких-то резких разворотов, он и не для этого избран в президенты. Вся его идеология не предполагает перемен и потрясений. Может быть, он даже будет углублять уже существующий политический курс".

К тому же, как объяснил Грозин, вопросы внешней политики — одна из немногих тем, в которых оппоненты на выборах демонстрировали единодушие — никто не говорил про необходимость ревизии внешней политики — потому что пытаться улучшить хорошее смысла нет.