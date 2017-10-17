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Трудовые пенсии с 1 ноября вырастут в среднем на 5%
17.10.2017 17:11 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября подписал указ №377 "О повышении пенсий". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике.
В результате с 1 ноября пенсии увеличатся в среднем на 5%.-0-
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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября подписал указ №377 "О повышении пенсий". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ...
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