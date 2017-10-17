Трудовые пенсии с 1 ноября вырастут в среднем на 5%

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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября подписал указ №377 "О повышении пенсий". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике.

В результате с 1 ноября пенсии увеличатся в среднем на 5%.-0-