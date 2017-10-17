Митингующие устанавливают палатки у Рады, одну готов занять Саакашвили

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Участники митинга у здания Верховной рады Украины начали устанавливать палатки, одну из которых готов занять бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, сообщают СМИ.

Массовая акция протеста началась у стен Рады во вторник, 17 октября. Организаторами митинга выступили различные украинские политические силы, в том числе партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Среди основных требований собравшихся — отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и внесение изменений в избирательное законодательство.

Вечером, как сообщает РИА Новости Украина, к зданию украинского парламента активисты принесли несколько десятков палаток и столько же спальных мешков. Участники акции намерены разбить палаточный городок. Один из митингующих сказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые были выделены в виде гуманитарной помощи".

Организаторы акции протеста продолжают выступать перед митингующими со сцены и требовать принятия их требований. Так, Саакашвили заявил, что готов занять одну из палаток. Политик заявил, что митингующие останутся в здания Рады, пока власти не примут все, что требуют активисты. "Нас будет все больше и больше, мы будем сильнее", — сказал Саакашвили и призвал всех неравнодушных присоединиться к акции протеста.

Политик добавил, что все люди из регионов приехали в украинскую столицу на акцию добровольно, самостоятельно и без финансового вознаграждения.

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что участники акции намерены остаться у здания, пока не будут выполнены их требования. "Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требований… Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Вместе с тем правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. Несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии держат здание Верховной рады в плотном оцеплении. Кроме того, полиция блокирует демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной раде.

Ранее из-за попытки пройти без досмотра к месту митинга у демонстрантов возникла стычка с силовиками. По данным полиции, пострадали два человека, в том числе один силовик. Как сообщили медики, за помощью обратились около десяти активистов. Однако, по данным МВД, задержанных в ходе столкновений пока нет.