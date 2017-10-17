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Захарова рассказала о странах, стоящих за лже-аккаунтами посольств РФ

17.10.2017 22:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Фейковые аккаунты российских дипмиссий в соцсетях создают и финансируют "конкретные структуры" других государств, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такие аккаунты активно множатся, и в них публикуется абсолютно недостоверная информация.

Захарова рассказала о странах, стоящих за лже-аккаунтами посольств РФ
© Фото: пресс-служба Минобороны
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"Это не частная инициатива каких-то частных граждан. За ними (фейковыми аккаунтами — Sputnik) стоят определенные, вполне конкретные структуры других государств", — сказала Захарова, выступая на сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Ранее Захарова отмечала, что лже-аккаунты посольств России появились в разных странах, причем российский МИД не смог добиться их закрытия. Позднее Facebook объявил о нескольких фейковых аккаунтах, в которых велись публикации о ситуации в США. Захарова на это заявила, что Москва приветствует внимание соцсети к проблеме ложных аккаунтов.

Отказ по борьбе с террором

Представитель МИД также заявила, что считает преступным отказ ряда стран Запада сотрудничать с Россией в рамках борьбы с терроризмом.

"Я считаю преступным, что многие страны Запада, конечно, не все, но некоторые, полностью свернули взаимодействие с Российской Федерацией на направлении контртерроризма", — сказала Захарова.

По ее словам, парадоксально наблюдать за тем, как мировые лидеры "расходятся по углам" в то время как террористические группировки объединяются.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский дипломат отметила внимание к ненастоящим аккаунтам только у одной соцсети - Facebook.

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