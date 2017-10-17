Под красными знаменами: очередной съезд КПК открылся в Пекине

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Представители самой многочисленной политической партии в мире — Компартии Китая — собрались в Пекине на 19-й съезд, чтобы избрать высшее руководство, пересмотреть устав и обозначить цели на ближайшую пятилетку.



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Всекитайский съезд Коммунистической партии проходит раз в пять лет. В промежутках между съездами высшим органом партии является Центральный комитет. С ноября 2012 года генеральным секретарем ЦК КПК является Си Цзиньпин.

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В текущем году он будет проходить в течение недели. Делегаты рассмотрят доклад генерального секретаря КПК Си Цзиньпина о проделанной работе ЦК КПК18-го созыва, заслушают рабочий доклад центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), примут поправки к уставу партии, а также изберут новый состав центрального комитета КПК и ЦКПД. Также планируется обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы.

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Власти Китая поставят перед собой две цели к двум приближающимся столетним юбилеям: к столетнему юбилею КПК и к столетию КНР.

Затем, 25 октября состоится первый пленум центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав Политбюро (около 25 человек) и постоянного комитета Политбюро (семь человек). Это будет шестое поколение партийных руководителей. Во главе первого поколения стоял Мао Цзэдун, второго — Дэн Сяопин, третьего — Цзян Цзэминь, четвертого — Ху Цзиньтао, пятого — Си Цзиньпин.

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