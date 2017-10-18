Ксения Собчак решила участвовать в президентских выборах в 2018 году

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что выдвигается на пост президента Российской Федерации, сообщается на сайте sobchakprotivvseh.ru .

"Ксения Собчак — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которая также записала видеообращение.

"Многие предлагают бойкотировать эти выборы. Действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают. Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно?" — обращается Собчак к зрителям.

Видеоролик завершается изображением макета бюллетеня. На нем слова графы "Против всех" меняются на имя телеведущей.

В Кремле уже заявили, что Собчак отвечает требованиям российской Конституции, которые предъявляются к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

Ксения Собчак — известная российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса и политик. Родилась в семье экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и историка Людмилы Нарусовой.

Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом, в ноябре 2016 года у пары родился сын.