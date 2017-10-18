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Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу

19.10.2017 10:55 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу
Александр Лукашенко. Фото из архива

19 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с послом Кубы Херардо Суаресом Альваресом, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Просил бы вас очень передать моему другу Раулю (Председатель Государственного совета и Совета Министров Кубы Рауль Кастро. - Прим. БЕЛТА) самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле".

По словам Президента, визит должен способствовать актуализации тематики двусторонних отношений. "Но вы должны всегда знать - если Беларусь чем-то может помочь и что-то сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать", - подчеркнул глава государства.

"У нас установились неплохие отношения в сфере экономики. В политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. Практически нет расхождений по вопросам, которые в нее входят", - отметил белорусский лидер.

Политические отношения Беларуси и Кубы характеризуются совпадением позиций по ключевым международным проблемам. Договорно-правовая база двусторонних отношений достаточно развита - заключено порядка 30 межправительственных и межведомственных договоров, соглашений и протоколов, регулирующих отношения в области торговли и экономики, транспорта, военно-технического сотрудничества, здравоохранения, образования, сертификации, в консульско-правовой и других сферах.

Объем двусторонней торговли в январе-августе 2017 года составил $50,4 млн. Основными экспортными позициями являлись грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, шины, калийные удобрения, прицепы и полуприцепы, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу. Об этом глава...

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