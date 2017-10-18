Количество нарушений перемирия в Донбассе возросло на 5%

ОБСЕ отмечает рост числа нарушений режима перемирия в зоне конфликта за последнюю неделю на 5%.

Об этом заявил 18 октября журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА .

По его словам, в связи с наступлением холодного сезона особую важность в деятельности трехсторонней контактной группы приобретает работа по обеспечению приемлемых условий жизни граждан региона.

Необходимо обеспечить население бесперебойным электро- и водоснабжением и не допустить возникновения препятствий для перемещения через линию соприкосновения. Важную роль также играет защита граждан в условиях конфликта.

«В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что, к сожалению, число нарушений режима прекращения огня увеличилось за последнюю неделю на 5%», - констатировал Мартин Сайдик.

Дипломат призвал призвал стороны к скорейшему разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, как это предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

По словам Сайдика, на встрече обсуждались вопросы водоснабжения в Донецкой и Луганской областях, возможность погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги, обмен пленными и выдача документов уже освобожденным лицам.

Участники политической группы положительно оценили тот факт, что продолжено действие закона об особом статусе Донбасса в Верховной раде.

Напомним, в четверг в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам конфликта в Донбассе.