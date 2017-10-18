Жириновский прокомментировал выдвижение Собчак в президенты

СОЧИ, 19 окт — Sputnik. Руководитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский прокомментировал выдвижение телеведущей Ксении Собчак в президенты РФ .



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Вопрос о выдвижении Собчак в президенты России задали главе ЛДПР в ходе его встречи с молодежью в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Кандидатом в президенты должен быть человек, который в политике много лет. Нельзя так: а я хочу быть президентом. Это же управлять страной, а ты вообще что умеешь, географию знаешь? Вот где находится станция "Зима"? Человек не объехал страну, ничего не знает — это опасно, тяжело и невозможно", — заявил Жириновский.

Политик уверен: Собчак в президенты никто не изберет, а выдвинуть себя может каждый. "А как собрать два миллиона подписей? Явно помогут. Деньги огромные нужны. Тоже дадут. Это фейковый кандидат, чтобы опустить других кандидатов", — уверен политик.



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"Я сказал — если хотите разнообразить кандидатов в президенты, давайте подберем трансвеститов, бомжей", — заключил он.

Глава партии подчеркнул: для управления страной необходимо обладать значительным опытом — как профессиональным, так и жизненным. У Собчак, по словам Жириновского, такового нет.

Ксения Собчак объявила о своем выдвижении в президенты России накануне. Свою кампанию она позиционирует как кампанию "против всех".