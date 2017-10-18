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Жириновский прокомментировал выдвижение Собчак в президенты
19.10.2017 11:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
СОЧИ, 19 окт — Sputnik. Руководитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский прокомментировал
© Sputnik/ Григорий Сысоев /POOL
Вопрос о выдвижении Собчак в президенты России задали главе ЛДПР в ходе его встречи с молодежью в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
"Кандидатом в президенты должен быть человек, который в политике много лет. Нельзя так: а я хочу быть президентом. Это же управлять страной, а ты вообще что умеешь, географию знаешь? Вот где находится станция "Зима"? Человек не объехал страну, ничего не знает — это опасно, тяжело и невозможно", — заявил Жириновский.
Политик уверен: Собчак в президенты никто не изберет, а выдвинуть себя может каждый. "А как собрать два миллиона подписей? Явно помогут. Деньги огромные нужны. Тоже дадут. Это фейковый кандидат, чтобы опустить других кандидатов", — уверен политик.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
"Я сказал — если хотите разнообразить кандидатов в президенты, давайте подберем трансвеститов, бомжей", — заключил он.
Глава партии подчеркнул: для управления страной необходимо обладать значительным опытом — как профессиональным, так и жизненным. У Собчак, по словам Жириновского, такового нет.
Ксения Собчак объявила о своем выдвижении в президенты России накануне. Свою кампанию она позиционирует как кампанию "против всех".
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