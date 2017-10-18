Во время встречи

19 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована при содействии Кубы развивать отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Кубы Херардо Суаресом Альваресом, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы вас просить, чтобы Куба, как она нас поддерживает, так и поддерживала в плане установления более тесных отношений с дружественными вам и, естественно, нам странами Карибского бассейна и Латинской Америки. Нам бы очень хотелось иметь с ними хорошие отношения. Конечно, основанные на торгово-экономических вопросах. Думаю, нам есть что предложить этим странам. Так же, как мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко также предложил обсудить и тематику взаимодействия с Венесуэлой. "Может быть, вы более точно владеете ситуацией в Венесуэле, дружественной нам стране, и скажете несколько слов о ней. Я буду вам очень благодарен", - сказал он.

"С превеликим сожалением приходится констатировать факт окончания вашей дипломатической миссии в Беларуси. Я всегда послам, которые внесли значительный вклад в развитие отношений Беларуси со странами, которые они представляют, говорю, что вы не пожалеете и в будущем о том, что часть вашей жизни осталась в Беларуси. Вы узнали, почувствовали нашу страну, - отметил белорусский лидер. - Вы для нас человек не чужой. Мы традиционно с советских времен с величайшим уважением относимся к кубинскому народу и государству. Так будет и впредь. Вы немало вложили своих сил, чтобы развивались эти отношения и креп их фундамент".

В свою очередь кубинский посол поблагодарил Президента Беларуси за последовательную дружественную позицию по отношению к Кубе. "За ту искреннюю дружбу, которую вы всегда демонстрировали по отношению к Фиделю Кастро, а также Раулю Кастро", - сказал он. Херардо Суарес Альварес подчеркнул, что и кубинские лидеры всегда испытывали чувство глубокой дружбы по отношению к Александру Лукашенко и белорусскому народу.

"Мы никогда не забудем те искренние слова соболезнования, которые были направлены в связи со смертью Фиделя Кастро, и тот факт, что вами был направлен спецпосланник для участия в траурных мероприятиях в Гаване", - сказал дипломат.

Касаясь двусторонних отношений, посол отметил, что состоявшийся в 2012 году официальный визит Президента Беларуси на Кубу придал им значительный импульс и динамику.-0-