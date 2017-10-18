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МИД о визите еврокомиссара Хана в Беларусь: мы работаем над этим

19.10.2017 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. В министерстве иностранных дел пока не могут назвать даты, когда сможет состояться отложенный визит еврокомиссара Йоханнеса Хана в Беларусь.

МИД о визите еврокомиссара Хана в Беларусь: мы работаем над этим
© Sputnik / Виктор Толочко
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Хана ждали в Минске 17 октября, однако накануне визита стало известно, что из-за "неожиданных, но очень важных подготовительных встреч" визит еврочиновника переносится. Предполагалось, что в ходе этого визита Хан проведет ряд встреч, в том числе и с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Одним из вопросов, который предстояло обсудить, была подготовка к предстоящему в ноябре саммиту "Восточного партнерства" в Брюсселе. Ряд СМИ накануне сообщал, что на саммит будет приглашен и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Новый срок визита пока не определен. Мы работаем над этим", — заявил в четверг во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Представитель МИД также сообщил, что 26 октября в Таллине заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко примет участие в конференции Форума гражданского общества "Восточное партнерство".

"По приглашению Форума представитель МИД представит позицию Республики Беларусь о перспективах взаимодействия с Европейским союзом, повышения эффективности "Восточного партнерства ", включая подготовку саммита данной инициативы 24 ноября 2017 года в Брюсселе", — заявил Мирончик.

 
Теги: Минск
 
 
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О перспективах взаимодействия Беларуси с Европейским союзом в конце октября будет говорить на конференции Форума гражданского общества "Восточного партнерства"...

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