Лукашенко готовится вскоре совершить визит на Кубу

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в скором времени совершить визит на Кубу, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там проинформировали, что в четверг белорусский лидер встретился с послом Кубы в Беларуси Херардо Суаресом Альваресом, дипломатическая миссия которого в республике подходит к концу.

"Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле", — сказал Лукашенко в ходе встречи.

Он попросил кубинского дипломата передать главе Госсовета Кубы и премьер-министру страны Раулю Кастро, которого считает своим другом, самые теплые пожелания.

Лукашенко добавил, что рассчитывает активизировать белорусско-кубинские отношения с предстоящим визитом.

"Вы должны всегда знать — если Беларусь чем-то может помочь и что-то сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко заметил, что между Беларусью и Кубой установились "неплохие отношения" в сфере экономики, а также нет разногласий в политической повестке дня.

Глава государства добавил, что Беларусь заинтересована при содействии Кубы развивать отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Хотел бы вас просить, чтобы Куба, как она нас поддерживает, так и поддерживала в плане установления более тесных отношений с дружественными вам и, естественно, нам странами Карибского бассейна и Латинской Америки. Нам бы очень хотелось иметь с ними хорошие отношения. Конечно, основанные на торгово-экономических вопросах. Думаю, нам есть что предложить этим странам. Так же, как мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы", — сказал Лукашенко.

Во время встречи с кубинским дипломатом президент также остановился на вопросах сотрудничества Минска с Венесуэлой.

В свою очередь кубинский посол поблагодарил президента Беларуси за последовательную дружественную позицию по отношению к Кубе.

Касаясь двусторонних отношений, посол отметил, что состоявшийся в 2012 году официальный визит Лукашенко на Кубу придал им значительный импульс и динамику.