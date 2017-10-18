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Лукашенко готовится вскоре совершить визит на Кубу

19.10.2017 12:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в скором времени совершить визит на Кубу, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там проинформировали, что в четверг белорусский лидер встретился с послом Кубы в Беларуси Херардо Суаресом Альваресом, дипломатическая миссия которого в республике подходит к концу.

Лукашенко готовится вскоре совершить визит на Кубу
© AFP/
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"Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле", — сказал Лукашенко в ходе встречи.

Он попросил кубинского дипломата передать главе Госсовета Кубы и премьер-министру страны Раулю Кастро, которого считает своим другом, самые теплые пожелания.

Лукашенко добавил, что рассчитывает активизировать белорусско-кубинские отношения с предстоящим визитом.

"Вы должны всегда знать — если Беларусь чем-то может помочь и что-то сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко заметил, что между Беларусью и Кубой установились "неплохие отношения" в сфере экономики, а также нет разногласий в политической повестке дня.

Глава государства добавил, что Беларусь заинтересована при содействии Кубы развивать отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Хотел бы вас просить, чтобы Куба, как она нас поддерживает, так и поддерживала в плане установления более тесных отношений с дружественными вам и, естественно, нам странами Карибского бассейна и Латинской Америки. Нам бы очень хотелось иметь с ними хорошие отношения. Конечно, основанные на торгово-экономических вопросах. Думаю, нам есть что предложить этим странам. Так же, как мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы", — сказал Лукашенко.

Во время встречи с кубинским дипломатом президент также остановился на вопросах сотрудничества Минска с Венесуэлой.

В свою очередь кубинский посол поблагодарил президента Беларуси за последовательную дружественную позицию по отношению к Кубе.

Касаясь двусторонних отношений, посол отметил, что состоявшийся в 2012 году официальный визит Лукашенко на Кубу придал им значительный импульс и динамику.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент считает, что у него есть долг перед Фиделем Кастро, и готов помогать Кубе всем, чем только может.

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