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Лукашенко хочет посетить Кубу и могилу Фиделя Кастро
19.10.2017 13:33 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко заявил о желании посетить Кубу и побывать на могиле Фиделя Кастро.
Об этом он сообщил
По мнению белорусского президента, визит стимулирует актуализацию двусторонних отношений, отметив, что между странами сложилось неплохое экономическое сотрудничество, а в политической сфере «нет вообще никаких проблем».
Лукашенко также заверил, что Беларусь всегда готова помочь Кубе в любых вопросах.
«Просил бы Вас очень передать моему другу Раулю самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле», - сказал президент.
По его словам, Беларусь хочет наладить отношения со странами Карибского бассейна и Латинской Америки и надеется на помощь Кубы в этом вопросе.
Фото: president.gov.by
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Александр Лукашенко заявил о желании посетить Кубу и побывать на могиле Фиделя Кастро.
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