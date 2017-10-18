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Равков: Учение «Запад-2017» пытались сорвать
19.10.2017 15:47 — Новости Политики | БДГ
По словам министра обороны Андрея Равкова, были попытки сорвать белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017».
Министр отметил, что несмотря на беспрецедентное сопротивление, вплоть до попыток сорвать учение, белорусские Вооруженные силы достойно выдержали «этот экзамен».
Внести раскол в белорусско-российские отношения и противопоставить Беларусь странам Запада никому не удалось благодаря эффективной системе обеспечения национальной безопасности, в том числе информационного обеспечения.
Глава государства дал высокую оценку учению «Запад-2017», сказал министр.
«Учение проведено на высоком организационном уровне. Попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси сорваны. Учение сопровождалось поддержкой белорусской общественностью мероприятий по обеспечению военной безопасности государства. Само учение и его информационное сопровождение позволило одновременно максимально раскрыть подоплеку, причины беспрецедентных демаршей против Республики Беларусь, показать истинную картину складывающейся обстановки на Европейском континенте, в том числе вокруг нашей страны», - цитирует Равкова
Напомним, совместные учения белорусских и российских Вооруженных сил «Запад-2017»
Особенностью учений в этом году была сложная обстановка в регионе и смена роли России, она выступала в качестве «агрессора», в частности в российско-украинском конфликте, осложнились также отношения с Европой и США. В свою очередь, Беларусь всячески
Европа и США
Однако воинские части и подразделения российских Вооруженных сил сразу после окончания учения начали отбывать на места дислокации и 29 сентября
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По словам министра обороны Андрея Равкова, были попытки сорвать белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017».
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