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Равков: Учение «Запад-2017» пытались сорвать

19.10.2017 15:47 — Новости Политики | БДГ  
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По словам министра обороны Андрея Равкова, были попытки сорвать белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017».

Министр отметил, что несмотря на беспрецедентное сопротивление, вплоть до попыток сорвать учение, белорусские Вооруженные силы достойно выдержали «этот экзамен».

Внести раскол в белорусско-российские отношения и противопоставить Беларусь странам Запада никому не удалось благодаря эффективной системе обеспечения национальной безопасности, в том числе информационного обеспечения.

Глава государства дал высокую оценку учению «Запад-2017», сказал министр.

«Учение проведено на высоком организационном уровне. Попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси сорваны. Учение сопровождалось поддержкой белорусской общественностью мероприятий по обеспечению военной безопасности государства. Само учение и его информационное сопровождение позволило одновременно максимально раскрыть подоплеку, причины беспрецедентных демаршей против Республики Беларусь, показать истинную картину складывающейся обстановки на Европейском континенте, в том числе вокруг нашей страны», - цитирует Равкова «Белорусская военная газета».

Напомним, совместные учения белорусских и российских Вооруженных сил «Запад-2017» прошли в Беларуси с 14 по 20 сентября. В них участвовали около 13 тысяч военнослужащих, на территории Беларуси из них принимали участие в маневрах 10 тысяч человек. Всего в учениях было задействовано 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Особенностью учений в этом году была сложная обстановка в регионе и смена роли России, она выступала в качестве «агрессора», в частности в российско-украинском конфликте, осложнились также отношения с Европой и США. В свою очередь, Беларусь всячески старается балансировать, налаживать отношения с Западом, держать ровные отношения с Украиной, выступать в роли переговорной площадки.

Европа и США с опасением отнеслись к учениям «Запад-2017». Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик заявлял, что Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси.

Однако воинские части и подразделения российских Вооруженных сил сразу после окончания учения начали отбывать на места дислокации и 29 сентября покинули территорию Беларуси в полном составе.

 
 
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По словам министра обороны Андрея Равкова, были попытки сорвать белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017».

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