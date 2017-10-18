Выходные вместе: чего ждать Испании и Каталонии от субботы

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Субботнее утро может обернуться воссоединением Испании и Каталонии в специфическом формате. Станет ли активация 155-й статьи Конституции, которая в том числе грозит региону лишением статуса автономии, решительным и волевым способом воссоединить каталонцев и испанцев, разбирался Sputnik.



© Sputnik/ Хавьер Луэнго Каталония объявит независимость, если Испания отменит автономию

Переписка двоих: Рахой и Пучдемон

С минувшей недели премьер-министр Испании Мариано Рахой и глава Каталонии Карлес Пучдемон состоят в специфической переписке. Все началось с требования Рахоя объяснить официальный статус Каталонии: после подписания Пучдемоном декларации о независимости, глава автономии заявил, что переходить к решительным действиям и отделяться от короны пока не время.

Рахой объявил о готовности ждать до утра понедельника, надеясь в начале новой недели получить сообщение Пучдемона о статусе региона. Пучдемон ответил письмом, в котором призывал к диалогу, однако статус Каталонии не очертил. Рахой вновь попросил регион определиться со своим статусом до утра четверга, пригрозив в противном случае активировать статью Конституции 155 (с соответствующими плакатами уже стоят некоторые активисты на улицах Испании), но сегодня Пучдемон вновь дал не устроивший центральное правительство ответ. Не сообщив о статусе региона, глава Каталонии заявил, что если Рахой прибегнет к активации 155 статьи, он объявит независимость без предшествующих этому переговоров, проведя вопрос через парламент.

Отдельные испанские политики от правящей партии по итогам последней недели предрекают Пучдемону закат политической карьеры, а вот у Испании и Каталонии все еще может сложиться неплохо. Центристские партии призывают правительство задействовать статью максимально мягко, но в сжатые сроки.



© Sputnik/ Хавьер Луэнго Суд Испании признал референдум в Каталонии противоречащим Конституции

Чего ждут от субботы

Лидеры стран Евросоюза соберутся в Брюсселе, однако премьер Испании уже заявил о том, что не планирует на этой встрече обсуждать проблему Каталонии. Прежде союз самоустранился от участия в разрешении этого вопроса, мотивировав тем, что Брюссель может участвовать в решении разногласий между странами, но не внутри одной из них, и оставил референдум и решение последующих сложностей на Мадрид.

Сенат планирует обсудить возможность применения к Каталонии соответствующей статьи Конституции в субботу или в понедельник на следующей неделе. В Испании предполагают, что решение в Сенате смогут принять к 30 октября.

Это может стать первым случаем применения 155 статьи в демократической Испании. Закон предусматривает несколько вариантов активации данной статьи, далеко не все они могут вылиться в сложности для Каталонии. В частности, закон говорит о том, что правительство может с согласия абсолютного большинства Сената принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом обязательств в принудительном порядке. Ликвидация самоуправления в регионе лишь один из вариантов. Так, партия "Граждане" настаивает на том, что в Каталонии нужно провести досрочные региональные выборы.

Прежние выборы как раз привели к победе в регионе партии, выступающей за независимость региона. Референдум 1 октября доказал серьезность намерений Пучдемона, несмотря на изъятие бланков для голосования и раздаточных материалов, обыски в квартирах местных активистов, Каталония все же проголосовала за независимость с явкой меньше чем в 42%.

А чего хотят каталонцы

Вчера на улицах Каталонии собрались тысячи людей, призывающих к независимости, сообщила The Local . В то же время митинги организовывают и сторонники целостности Испании, сообщило CNBC .

Те, кто выступают против сепаратизма, в обмен на согласие остаться частью короны требуют от Испании лучшего понимания особенностей культуры Каталонии. Люди рассказывают о своем желании открыто выражать национальную идентичность. В то же время они протестуют против статус-кво, который им навязывают.

Из сообщений мировых СМИ выходит, что и каталонцы, и испанцы хотят диалога, который может превратить едва не обернувшийся катастрофой референдум в путь для примирения автономии и короны и лучшего понимания друг друга.