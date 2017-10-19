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Путин анекдотом ответил на вопрос о президентских выборах-2018 в РФ

19.10.2017 22:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин несколько раз отшучивался на вопросы о выборах главы государства, которые пройдут в следующем году в РФ, прозвучавшие в ходе пленарной сессии форума "Валдай".

Путин анекдотом ответил на вопрос о президентских выборах-2018 в РФ
© Sputnik/
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Во время сессии модератор Федор Лукьянов сказал, что Путин играет важную роль, и сравнил президента с "консолидирующим полюсом", а также отметил, что президенту нужно серьезно подумать, перед тем как принять решение о выборах.

Путин, в свою очередь, ответил анекдотом: "Один олигарх разорился и с женой разговаривает: "Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить "Ладу". — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: "Я буду тебя очень любить. И очень скучать". Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать", — сказал президент РФ.

На вопрос о том, возможен ли вариант, что следующим президентом России будет женщина, Путин ответил: "У нас все возможно". Он высказал уверенность в том, что победитель выборов-2018 будет делать страну гибкой и конкурентоспособной.

Выборы президента России пройдут весной 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В то же время глава государства не исключил, что следующим президентом России может стать женщина.

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