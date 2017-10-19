СМИ: Обама возвращается, чтобы поддержать противников Трампа

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Экс-президент США Барак Обама вернется в большую политику, об этом в четверг сообщил ряд американских информагентств со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 44-й президент вступит в конфронтацию с нынешним лидером США, республиканцем Дональдом Трампом, который сменил Обаму в Белом доме.

Обама планирует принять участие в ряде акций в двух штатах для поддержки кандидатов-демократов, претендующих на пост губернаторов.

Таким образом Обама может прервать свое бездействие на политической арене после того, как он вместе со своей семьей уехал из Белого дома.