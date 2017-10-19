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СМИ: Обама возвращается, чтобы поддержать противников Трампа

19.10.2017 22:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Экс-президент США Барак Обама вернется в большую политику, об этом в четверг сообщил ряд американских информагентств со ссылкой на собственные источники.

СМИ: Обама возвращается, чтобы поддержать противников Трампа
© AP/ Andy Kropa
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Отмечается, что 44-й президент вступит в конфронтацию с нынешним лидером США, республиканцем Дональдом Трампом, который сменил Обаму в Белом доме.

Обама планирует принять участие в ряде акций в двух штатах для поддержки кандидатов-демократов, претендующих на пост губернаторов.

Таким образом Обама может прервать свое бездействие на политической арене после того, как он вместе со своей семьей уехал из Белого дома.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший президент может поддержать кандидатов от Демократической партии, баллотирующихся в губернаторы двух штатов.

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