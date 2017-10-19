20 октября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил при необходимости усовершенствовать систему безналичных жилищный субсидий. Об этом он заявил на республиканском семинаре "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительству следует еще раз изучить, как действует система безналичных жилищных субсидий, и в случае необходимости принять дополнительные меры по ее совершенствованию", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства. "Мы обязаны гарантировать поддержку любому, кто окажется в трудной жизненной ситуации. Именно с этой целью были внедрены безналичные жилищные субсидии", - сказал Президент.

При этом Александр Лукашенко констатировал, что система начисления субсидий недоработана, из-за чего не все нуждающиеся в государственной поддержке учтены. "Из регионов, от предприятий ЖКХ и граждан поступают многочисленные жалобы. Поэтому Национальному банку надо обратить пристальное внимание на работу созданной вами организации "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство". Недопустимо, чтобы эта структура стала еще одним нахлебником, посредником между государством и людьми и жировала за их счет", - подчеркнул глава государства.-0-