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Лукашенко выступает за сохранение жесткого нормирования затрат в ЖКХ

20.10.2017 12:23 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко выступает за сохранение жесткого нормирования затрат в ЖКХ
Во время семинара

20 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сохранение жесткого нормирования затрат в ЖКХ. Об этом он заявил сегодня в своем выступлении на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо продолжить обеспечение жесткого нормирования материальных и энергетических ресурсов. По-другому в нынешних экономических условиях быть не может", - заявил глава государства.

Он напомнил, что еще пару лет назад бюджетному финансированию подлежали все фактические затраты организаций ЖКХ, а сегодня пришли к их строго нормативному планированию и возмещению. "Это было мое прямое поручение. Система жилищно-коммунального хозяйства уже несколько лет работает в режиме финансовой "диеты", - отметил Александр Лукашенко. - Конечно, это не самый безболезненный способ оздоровления. Но для населения важно, чтобы максимальная экономия затрат не аукнулась на качестве и объеме оказываемых услуг. В противном случае граждане, голосуя рублем, просто откажутся платить. Пока, как мне докладывают, у нас с этим неплохо - уровень платежей 98%".

По словам Президента, жесткое нормирование затрат положительно влияет на финансовую устойчивость ЖКХ. "Однако, учитывая, что организации ограничены в расходах, недофинансирование данной сферы вообще неприемлемо. Кроме того, все, что сэкономлено в отрасли, должно в ней остаться. Это будет стимулом эффективной работы. Решение других проблем за счет этих средств недопустимо. В первую очередь губернаторам, исполкомам на местах, а также правительству следует этот вопрос держать на особом контроле", - сказал глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сохранение жесткого нормирования затрат в ЖКХ. Об этом он заявил...

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