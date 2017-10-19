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МВД: РБ и РФ до конца года могут согласовать признание союзных виз

20.10.2017 18:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Беларуси и Россия могут подписать соглашение о взаимном признании виз для пребывания на территории союзного государства до конца текущего года, сообщили в МВД Беларуси.

"В ближайшее время эксперты двух стран намерены обсудить проект соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства", — сообщили Sputnik в пятницу в МВД.

МВД: РБ и РФ до конца года могут согласовать признание союзных виз
© Sputnik/ Констанция Ждановская
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По словам собеседник агентства, планируется, что соглашение будет подписано в этом году.

Говоря о взаимодействии в сфере миграционной политике в белорусском МВД подчеркнули, что между двумя странами эффективно выполняется соглашение о реадмиссии — в соответствии с ним осуществляется прием и передачу нелегальных мигрантов, прибывших из одного государства на территорию другого.

"В 2016 году компетентные органы РБ передали российской стороне более 200 человек, из России же приняли лишь одного, в этого году соответственно 60 и "0", — сказали в министерстве.

Как отметил начальник департамента по гражданству и миграции полковник милиции Алексей Бегун, совместно с коллегами из РФ налажено эффективное взаимодействие и контроль в отношении лиц, которые прибывают на территорию Беларуси в рамках безвизового режима въезда, установленного указом президента Беларуси от 9 января 2017 года №8.

По его словам, нарушившие нормы указа включаются в список лиц, въезд которым на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен.

"В течение девяти месяцев 2017 года в этот список нами включено более 500 таких иностранных граждан. В адрес МВД Беларуси от российских коллег информации с конкретными примерами о проблемных вопросах в рассматриваемой сфере не поступало", — сказал Бегун.

По его словам, нет ни одного случая реадмиссии из РФ нарушителей миграционного законодательства, которые прибыли на территорию нашей страны в рамках безвизового режима въезда.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 500 иностранцев в этом году включены в "черный список" лиц, которым запрещен въезда на территорию Союзного государства России и Беларуси.

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