Оппозиция провела акцию протеста в Минске

В Минске 21 октября прошла акция оппозиции «Марш недовольных белорусов 2.0», организованная политиком Николаем Статкевичем.

В акции приняли участие несколько сотен человек, которые вышли на Октябрьскую площадь, а затем отправились на площадь Независимости.

Участники акции требовали отменить декрет «о тунеядцах», повысить пенсии и зарплаты, освободить заключенных, протестовали также против дедовщины в армии.

Участники выдвигали привычные требования: отмена "декрета о тунеядцах", повышение пенсий и зарплат, освобождение политзаключенных. Также к этому набору требований добавился еще и протест против дедовщины в армии.

Как сообщает euroradio.fm , перед акцией, которая должна была начаться в 14:00, состоялись превентивные задержания активистов.

Правозащитники сообщили, что после акции были задержаны два активиста кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик и Артем Черняк.

Фото: tut.by