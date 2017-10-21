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Оппозиция провела акцию протеста в Минске

21.10.2017 21:36 — Новости Политики | БДГ  
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В Минске 21 октября прошла акция оппозиции «Марш недовольных белорусов 2.0», организованная политиком Николаем Статкевичем.

В акции приняли участие несколько сотен человек, которые вышли на Октябрьскую площадь, а затем отправились на площадь Независимости.

Участники акции требовали отменить декрет «о тунеядцах», повысить пенсии и зарплаты, освободить заключенных, протестовали также против дедовщины в армии.

Участники выдвигали привычные требования: отмена "декрета о тунеядцах", повышение пенсий и зарплат, освобождение политзаключенных. Также к этому набору требований добавился еще и протест против дедовщины в армии.

Как сообщает euroradio.fm, перед акцией, которая должна была начаться в 14:00, состоялись превентивные задержания активистов.

Правозащитники сообщили, что после акции были задержаны два активиста кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик и Артем Черняк.

Фото: tut.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 21 октября прошла акция оппозиции «Марш недовольных белорусов 2.0», организованная политиком Николаем Статкевичем.

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