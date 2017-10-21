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Оппозиция провела акцию протеста в Минске
21.10.2017 21:36 — Новости Политики | БДГ
В Минске 21 октября прошла акция оппозиции «Марш недовольных белорусов 2.0», организованная политиком Николаем Статкевичем.
В акции приняли участие несколько сотен человек, которые вышли на Октябрьскую площадь, а затем отправились на площадь Независимости.
Участники акции требовали отменить декрет «о тунеядцах», повысить пенсии и зарплаты, освободить заключенных, протестовали также против дедовщины в армии.
Участники выдвигали привычные требования: отмена "декрета о тунеядцах", повышение пенсий и зарплат, освобождение политзаключенных. Также к этому набору требований добавился еще и протест против дедовщины в армии.
Как сообщает
Правозащитники сообщили, что после акции были задержаны два активиста кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик и Артем Черняк.
Фото: tut.by
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В Минске 21 октября прошла акция оппозиции «Марш недовольных белорусов 2.0», организованная политиком Николаем Статкевичем.
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