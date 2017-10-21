Мэр Барселоны призвала несогласных с Мадридом выйти на улицы

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Мэр Барселоны Ада Колау призвала выйти на улицы несогласных с решением Мадрида применить статью 155, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий Испания намерена досрочно провести выборы в парламент Каталонии

"Сегодня мы встретимся на улицах, чтобы защитить то, что нас объединяет: права, свободы и каталонское самоуправление", — написала Колау на своей странице в микроблоге Twitter.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прибег впервые за историю демократической Испании к активации данной статьи Конституции. Она позволяет сместить с поста действующего лидера Карлоса Пучдемона и приостановить статус автономии. Однако Рахой добавил, что в Каталонии "не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона".

Манифестации в Барселоне запланированы на сегодняшний вечер. Участники будут требовать свободы Жорди Санчеса и Жорди Куишара, задержанных лидеров каталонских националистических организаций.

По данным полиции на этот час, в манифестации уже приняли участие около 450 тысяч человек.

По словам главы испанского правительства, кабмин Испании попросит Сенат дать разрешение отстранить от занимаемых должностей председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. При явке немного превышающей 40% большинство высказалось за независимость. Однако сейчас на улицах Каталонии проходят манифестации как сторонников независимости, так и сторонников единства испанской короны.