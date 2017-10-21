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"Движение недовольных" ANO победило на выборах во всех округах Чехии

22.10.2017 10:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Центристское движение ANO, возглавляемое миллиардером Андреем Бабишем, победило на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, свидетельствуют данные ЦИК.

ANO получило 29,64% голосов, ближайшие преследователи отстали более чем наполовину, однако в нижнюю палату пройдут девять партий, среди которых Гражданская демократическая партия, Пиратская партия, которую поддержала в основном молодежь, и другие.

"Мы в восторге и ужасно благодарны нашим избирателям, которые столь масштабно поддержали, отдав за нас почти полтора миллиона голосов", — заявил лидер ANO.

Он отметил, что партия не представляет угрозы для демократии и является проевропейски ориентированной.

Движение Бабиша впервые в истории независимой Чехии победило во всех 13 округах, а также в столице.

Президент Чехии Милош Земан намерен встретиться с лидерами всех прошедших в парламент партий 28 октября.

ANO или "Движение недовольных" было основано в 2011 году. Целью партии является борьба с коррупцией и прочими недостатками политической жизни. С момента основания лидером партии является миллиардер словацкого происхождения Андрей Бабиш.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в истории независимости страны партия одержала победу во всех регионах, включая столицу.

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