Созванное Саакашвили вече проходит в Киеве без самого инициатора

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Вече, созванное бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, проходит у здания Верховной рады в Киеве.

Митинг начался с молитвы и исполнения гимна Украины. Саакашвили на данный момент не присутствует на мероприятии, а перед собравшимися выступают активисты. По некоторым оценкам, на площади находятся несколько сотен человек. Собрание проходит без политических флагов.

Ранее Саакашвили сообщил, что мероприятие в воскресенье будет посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине".

Во вторник, 17 октября, в Киеве прошла акция протеста с участием представителей украинских общественных организаций и политических партий, среди которых также была партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Тысячи человек требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Из-за митинга был перекрыт центр города.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.