Картер пожаловался, что Белый дом не пускает его в КНДР

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Бывший президент США Джимми Картер заявил, что Белый дом не выдал разрешение на его поездку в Северную Корею для проведения переговоров США — КНДР.

"Я бы хотел поехать (в КНДР — Sputnik)", — сказал Картер в интервью New York Times .



© Sputnik/ Илья Питалев КНДР подозревают в проведении новых ядерных испытаний

Он отметил, что обсуждал свою поездку с помощником президента Дональда Трампа по нацбезопасности Гербертом Макмастером, однако получил отрицательный ответ.

39-й президент подчеркнул, что при необходимости он готов вылететь в Пхеньян на переговоры.

Картер уже имеет опыт переговоров с Северной Кореей — в 1990-х он по поручению Билла Клинтона находился в Пхеньяне, где заключил сделку с тогдашним северокорейским лидером Ким Ир Сеном, отцом Ким Чен Ына.

Противостояние Вашингтона и Пхеньяна в последнее время обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи. По соседству с КНДР находятся 28 тысяч американских солдат под предлогом отражения возможной угрозы Пхеньяна. КНДР в свою очередь, опасаясь угрозы США, наращивает свой ядерный потенциал.