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Картер пожаловался, что Белый дом не пускает его в КНДР

22.10.2017 15:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Бывший президент США Джимми Картер заявил, что Белый дом не выдал разрешение на его поездку в Северную Корею для проведения переговоров США — КНДР.

"Я бы хотел поехать (в КНДР — Sputnik)", — сказал Картер в интервью New York Times.

Картер пожаловался, что Белый дом не пускает его в КНДР
© Sputnik/ Илья Питалев
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Он отметил, что обсуждал свою поездку с помощником президента Дональда Трампа по нацбезопасности Гербертом Макмастером, однако получил отрицательный ответ.

39-й президент подчеркнул, что при необходимости он готов вылететь в Пхеньян на переговоры.

Картер уже имеет опыт переговоров с Северной Кореей — в 1990-х он по поручению Билла Клинтона находился в Пхеньяне, где заключил сделку с тогдашним северокорейским лидером Ким Ир Сеном, отцом Ким Чен Ына.

Противостояние Вашингтона и Пхеньяна в последнее время обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи. По соседству с КНДР находятся 28 тысяч американских солдат под предлогом отражения возможной угрозы Пхеньяна. КНДР в свою очередь, опасаясь угрозы США, наращивает свой ядерный потенциал.

 
Теги: Минск
 
 
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39-й президент в 1990-х уже побывал в Пхеньяне, где была заключена сделка с отцом нынешнего северокорейского лидера.

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