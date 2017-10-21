ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози"

22.10.2017 18:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на акции протеста в Киеве назвал украинского лидера Петра Порошенко "дешевым мафиози".

В воскресенье у здания Верховной рады в Киеве проходит вече, созванное бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Мероприятие, со слов политика, посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине".

Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози"
© Sputnik/ Стрингер
Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве

Саакашвили обвинил президента в том, что с его подачи в Украине осуществляются репрессии против соратников выступающего. Также он заявил, что Порошенко обогащается на фоне того, что экономика страны растет очень медленно.

"Его бизнесы идут вперед, у него нет ни одного бизнеса, у которого прибыль была бы менее 100%. Нам говорят, что если мы будем хорошо себя вести, то рост экономики будет 3%. Мы должны вас благодарить за эти 3%, барыг, жалких и вшивых?" — сказал политик.

Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози"
© Sputnik/ Стрингер
Митинг у здания Рады в Киеве

Выступающий призвал ликвидировать Национальную гвардию Украины, обвиняя ее в обслуживании интересов власти. Политик возмутился, что на нужды этого ведомства выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на содержание украинской армии.

Также политик выступил за упразднение Службы безопасности Украины и создание "эффективной службы внешней разведки".

Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози"
© Sputnik/ Стрингер
Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве

Обращаясь к участникам акции протеста, экс-президент Грузии призвал продолжить собрание вплоть до заседания парламента, которое должно пройти 7 ноября.

"В следующие недели, до сессии парламента (7 ноября — Sputnik), когда они вернутся, мы должны стоять тут и перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", — пояснил политик.

Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози"
© Sputnik/ Стрингер
Митинг у здания Рады в Киеве

Он признался, что также намерен ездить по стране и информировать украинцев о целях акции протеста, чтобы "тоже поднимать их за будущее, за надежду, за веру".

Мероприятие проходит неспокойно. Между участниками вече и полицией уже произошла потасовка. Здание парламента оцеплено, частично перекрыта улица Грушевского, на которой ранее протестующие установили палатки.

По данным Национальной полиции Украины на 16:00, в вече участвовало порядка тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-губернатор Одесской области обвинил украинского президента в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика страны растет достаточно медленно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Картер пожаловался, что Белый дом не пускает его в КНДР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика