МИНСК, 22 окт — Sputnik. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на акции протеста в Киеве назвал украинского лидера Петра Порошенко "дешевым мафиози".

В воскресенье у здания Верховной рады в Киеве проходит вече , созванное бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Мероприятие, со слов политика, посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине".



© Sputnik/ Стрингер Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве

Саакашвили обвинил президента в том, что с его подачи в Украине осуществляются репрессии против соратников выступающего. Также он заявил, что Порошенко обогащается на фоне того, что экономика страны растет очень медленно.

"Его бизнесы идут вперед, у него нет ни одного бизнеса, у которого прибыль была бы менее 100%. Нам говорят, что если мы будем хорошо себя вести, то рост экономики будет 3%. Мы должны вас благодарить за эти 3%, барыг, жалких и вшивых?" — сказал политик.



© Sputnik/ Стрингер Митинг у здания Рады в Киеве

Выступающий призвал ликвидировать Национальную гвардию Украины, обвиняя ее в обслуживании интересов власти. Политик возмутился, что на нужды этого ведомства выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на содержание украинской армии.

Также политик выступил за упразднение Службы безопасности Украины и создание "эффективной службы внешней разведки".



© Sputnik/ Стрингер Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве

Обращаясь к участникам акции протеста, экс-президент Грузии призвал продолжить собрание вплоть до заседания парламента, которое должно пройти 7 ноября.

"В следующие недели, до сессии парламента (7 ноября — Sputnik), когда они вернутся, мы должны стоять тут и перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", — пояснил политик.



© Sputnik/ Стрингер Митинг у здания Рады в Киеве

Он признался, что также намерен ездить по стране и информировать украинцев о целях акции протеста, чтобы "тоже поднимать их за будущее, за надежду, за веру".

Мероприятие проходит неспокойно. Между участниками вече и полицией уже произошла потасовка. Здание парламента оцеплено, частично перекрыта улица Грушевского, на которой ранее протестующие установили палатки.

По данным Национальной полиции Украины на 16:00, в вече участвовало порядка тысячи человек.