Итальянские регионы Венето и Ломбардия требуют автономии

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Два северных региона Италии — Венето и Ломбардия — провели в воскресенье референдум о получении автономии.

По данным, которые приводит избирательная комиссия Венето, за автономию выступило более 98% проголосовавших. Всего в референдуме приняли участие свыше 57% местных избирателей.

В Ломбардии проголосовало более 40% населения, из них свыше 95% жителей региона также проголосовали за расширение автономии.



© Sputnik/ Хавьер Луэнго Каталония объявит независимость, если Испания отменит автономию

"Победа ответа "да" это показатель желания народа иметь перемены, особенно жителей Венето, которая уже годами добивается автономии. Мы надеемся, что это начало процесса, который приведет к тому, что Италия станет страной с федеративным устройством. Это даст возможность Ломбардии и Венето иметь полномочия и деньги, которые они зарабатывают и которые сейчас зачастую оседают в котле государства", — заявил СМИ заместитель национального секретаря партии "Лига Севера", депутат Европарламента Лоренцо Фонтана.

По его словам, население обеих областей дало сигнал о необходимости изменения "немощного государства, которое не работает".

Как отмечают мировые СМИ, предпосылками для подобного результата могла стать экономическая неэффективность политики правительства Италии, поскольку экономика страны на данный момент существует в значительной мере за счет дотаций из Евросоюза.

На долю Венето и Ломбардии приходится почти треть от ВВП Италии. В 2016 году Ломбардия отчислила налогов на 54 миллиарда больше, нежели получила средств. Вклад Венето составил 15,5 миллиарда евро. Поэтому, по мнению специалистов, прошедший референдум может плачевно сказаться на экономике государства в целом.

"Нам нужно начать самим распоряжаться своими ресурсами, потому что мы живем в самых богатых регионах Италии и одних из самых богатых в Европе. Жители устали от того, что средства, заработанные Венето и Ломбардией, оказываются в чьих-то чужих руках и не остаются на их территории", — сказал депутат областного совета Ломбардии Яри Колли.

По его словам, жители Венето и Ломбардии показали, что не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других.

"Правительство Италии не может бойкотировать эти результаты и будет вынуждено идти на компромиссы", — отметил депутат.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". На этот статус и претендуют теперь Ломбардия и Венето.

За всею историю Италии подобный референдум об автономии регионов проводился впервые.

Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.