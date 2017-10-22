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Итальянские регионы Венето и Ломбардия требуют автономии
23.10.2017 08:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Два северных региона Италии — Венето и Ломбардия — провели в воскресенье референдум о получении автономии.
По данным, которые приводит избирательная комиссия Венето, за автономию выступило более 98% проголосовавших. Всего в референдуме приняли участие свыше 57% местных избирателей.
В Ломбардии проголосовало более 40% населения, из них свыше 95% жителей региона также проголосовали за расширение автономии.
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
"Победа ответа "да" это показатель желания народа иметь перемены, особенно жителей Венето, которая уже годами добивается автономии. Мы надеемся, что это начало процесса, который приведет к тому, что Италия станет страной с федеративным устройством. Это даст возможность Ломбардии и Венето иметь полномочия и деньги, которые они зарабатывают и которые сейчас зачастую оседают в котле государства", — заявил СМИ заместитель национального секретаря партии "Лига Севера", депутат Европарламента Лоренцо Фонтана.
По его словам, население обеих областей дало сигнал о необходимости изменения "немощного государства, которое не работает".
Как отмечают мировые СМИ, предпосылками для подобного результата могла стать экономическая неэффективность политики правительства Италии, поскольку экономика страны на данный момент существует в значительной мере за счет дотаций из Евросоюза.
На долю Венето и Ломбардии приходится почти треть от ВВП Италии. В 2016 году Ломбардия отчислила налогов на 54 миллиарда больше, нежели получила средств. Вклад Венето составил 15,5 миллиарда евро. Поэтому, по мнению специалистов, прошедший референдум может плачевно сказаться на экономике государства в целом.
"Нам нужно начать самим распоряжаться своими ресурсами, потому что мы живем в самых богатых регионах Италии и одних из самых богатых в Европе. Жители устали от того, что средства, заработанные Венето и Ломбардией, оказываются в чьих-то чужих руках и не остаются на их территории", — сказал депутат областного совета Ломбардии Яри Колли.
По его словам, жители Венето и Ломбардии показали, что не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других.
"Правительство Италии не может бойкотировать эти результаты и будет вынуждено идти на компромиссы", — отметил депутат.
В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". На этот статус и претендуют теперь Ломбардия и Венето.
За всею историю Италии подобный референдум об автономии регионов проводился впервые.
Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.
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Два самых богатых региона Италии провели референдум, по результатам которого большая часть населения высказалась за автономию.
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