ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную и поторопил с подготовкой земли к весенним работам

23.10.2017 11:54 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную и поторопил с подготовкой земли к весенним работам

23 октября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Уборочные работы должны быть завершены в Беларуси к 7 ноября. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, заслушивая доклад о мерах по завершению осенних полевых работ в стране и предложениях по совершенствованию структуры посевных площадей в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался актуальными вопросами развития агропромышленного комплекса республики, предложив шире взглянуть на эту тему. "Дело не только в производстве, но и в конкретной жизни людей, то есть в социальном аспекте", - пояснил Александр Лукашенко.

Особое внимание он обратил на необходимость завершения уборочных работ. Было отмечено, что в целом они идут по плану, но вместе с тем по некоторым направлениям необходимо ускориться. "Хотелось бы, чтобы к 7 ноября эти работы были проведены. Останется у вас немного кукурузы на зерно, а может быть, успеете убрать, и немного свеклы", - констатировал Президент.

Следующим этапом должна стать подготовка почвы к весенним полевым работам. От ее качества будет зависеть будущий урожай, отметил Александр Лукашенко. "Пока здесь работа организована плохо. Если верить статистике, половина перепаханного, как ни странно, в Витебской области, поднято зяби больше всего в Витебской области. Наверное, так и должно быть, потому что весной в Витебском регионе, как народ говорит, в поле не влезть без сапог. Поэтому надо подготовить почву под посев яровых культур уже сегодня", - поручил он.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 октября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Уборочные работы должны быть завершены в Беларуси к 7 ноября. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Итальянские регионы Венето и Ломбардия требуют автономии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика