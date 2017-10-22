Лес белорусско-армянской дружбы появится в 2018 году

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Новый лес белорусско-армянской дружбы появится на территории Армении.

Планируется, что конкретное место для посадки будет выбрано представителями Армении и Беларуси во время визита белорусской делегации в конце октября.

"Армении на безвозмездной основе будет передано необходимое количество саженцев и оказана необходимая технологическая помощь", — сообщили в пресс-службе белорусского Минсельхозпрода.

По словам министра сельского хозяйства Армении Игнатия Аракеляна, республика заинтересована в технологических возможностях, которыми сегодня обладает Беларусь.

"Если для Беларуси лесное хозяйство имеет важное экономическое значение, то для Армении, прежде всего, экологическое: это вопрос сохранения лесов. Но мы также хотели бы наладить проекты по производству пеллет и других материалов, чтобы обогревать наши села", — сказал министр.



© Фото: Минлесхоз РБ Министр лесного хозяйства Беларуси Михаил Амельянович (справа) и министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян

Решение о посадке леса было принято во время тринадцатого заседания Межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло 20 октября в рамках визита в РБ правительственной делегации Армении.