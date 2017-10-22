Лукашенко потребовал завершить уборку урожая к 7 ноября

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал завершить уборочные работы в республике не позднее 7 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik/ Александр Кряжев В Беларуси намолочено более 7,5 миллионов тонн зерна

В понедельник белорусский лидер заслушал доклад о мерах по завершению осенних полевых работ в стране и предложениях по совершенствованию структуры посевных площадей в Витебской области. Именно в этом регионе, из-за холодной весны и ненастного лета, в текущем году не выдерживались сроки полевых работ.

"Хотелось бы, чтобы к 7 ноября эти работы были проведены. Останется у вас немного кукурузы на зерно, а может быть, успеете убрать, и немного свеклы", — сказал Лукашенко.

Президент заметил, что в целом уборочные работы идут по графику, но по некоторым направлениям следует ускорить темпы.

Глава государства также предложил шире взглянуть на проблему развития АПК. "Дело не только в производстве, но и в конкретной жизни людей, то есть в социальном аспекте", — пояснил Лукашенко.

По словам президента, после завершения уборочной аграрии должны начать готовить посевные площади к весеннему севу. Именно от качества этих работ будет зависеть урожай 2018 года.

"Пока здесь работа организована плохо. Если верить статистике, половина перепаханного, как ни странно, в Витебской области, поднято зяби больше всего в Витебской области. Наверное, так и должно быть, потому что весной в Витебском регионе, как народ говорит, в поле не влезть без сапог. Поэтому надо подготовить почву под посев яровых культур уже сегодня", — поручил он.

По данным Минсельхозпрода, вместе с гречихой, кукурузой и просом в 2017 году в стране было собрано более 7,5 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составляет 35 центнеров с гектара.

В этом году из-за холодного и дождливого лета сдвинулись сроки созревания зерновых культур, из-за чего в ряде северных регионов страны начало уборочной кампании затянулось.

В середине лета, еще до начала уборочной кампании, белорусские специалисты прогнозировали, что в этом году урожай зерновых культур будет несколько меньше прошлогоднего. В 2016 году валовой сбор зерновых культур в весе после обработки составил 7,5 миллионов тонн.