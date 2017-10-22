Кобяков примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие 25 октября в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства республики.



© Sputnik/ Владимир Трефилов Дворкович: к единой валюте ЕАЭС пока не готов

Там отметили, что во время заседания планируется обсудить широкий круг вопросов функционирования интеграционного объединения. Повестка включает более 15 вопросов.

"25 октября премьер-министр Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие пройдет в Ереване (Республика Армения)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов союза, инициативы в рамках реализации цифровой повестки объединения, комплекс мер по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории союза. Также в центре внимания будет рассмотрение плана мероприятий по устранению изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 2018-2019 годы.

Особое внимание планируется уделить рассмотрению "дорожной карты" по реализации согласованной транспортной политики государств союза на среднесрочную перспективу. Среди прочего на рассмотрение глав правительств вынесены вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка союза, проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации.

"На полях заседания у премьер-министра Белоруссии также запланирован ряд двусторонних встреч", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время Россия и Беларусь вступили в активную фазу переговоров по условиям поставки газа в республику на период 2020-2024 годов. В рамках этих переговоров стороны, в том числе, обсуждают вопрос создания единого рынка газа, который должен заработать в ЕАЭС с 1 января 2025 года. Пока же о газовом рынке договариваются только Минск и Москва. Если все вопросы переговорщикам удастся согласовать, то в начале 2019 года предложат их рассмотреть партнерам по ЕАЭС. Если Казахстан, Кыргызстан и Армения сочтут их для себя невыгодными, Беларусь и РФ будут создавать газовый рынок на двоих.

Однако в мае 2016 года Концепцию формирования общего рынка газа утвердили пять президентов стран ЕАЭС.

Планируется, что в ЕАЭС рыночная цена на газ будет определяться в прямых договорах на поставку между участниками общего рынка союза или в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования. В июле Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) также сообщила, что страны ЕАЭС уже договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом, который будет действовать до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке газа ЕАЭС и утверждаться на уровне вице-премьеров стран союза.

При этом ЕЭК совместно с уполномоченными органами будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.