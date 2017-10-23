Совбез ООН расширил список материалов, запрещенных к ввозу в КНДР

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Санкционный комитет Совета безопасности ООН по Северной Корее принял решение расширить список оборудования и материалов, ввозить которые в страну запрещено.



© Sputnik/ Илья Питалев КНДР подозревают в проведении новых ядерных испытаний

В список попали оборудование, технологии и товары двойного назначения, которые связаны с оружием массового уничтожения.

Всего в перечень вошли 32 наименования, в том числе ускорители частиц, приборы радиационных разведки и контроля, программное обеспечение для гидродинамического расчета, системы фреонового и водяного охлаждения и другие.

Документ передан Совету безопасности ООН, а также был распространен в системе документов организации.

КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда 3 сентября. Уже 11 сентября Совбез ООН ввел новые санкции в отношении Северной Кореи.

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