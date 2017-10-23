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Итоги сочинской встречи подведут в штаб-квартире СНГ в Минске

24.10.2017 07:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Итоги состоявшихся в Сочи заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, а также задачи Совета постпредов и Исполнительного комитета СНГ по реализации принятых документов обсудят в Минске, сообщили в штаб-квартире СНГ.

Итоги сочинской встречи подведут в штаб-квартире СНГ в Минске
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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В Исполнительном комитете СНГ пройдет очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании примет участие председатель исполкома Сергей Лебедев.

"На заседании Совета постпредов в Минске кроме основной повестки планируется также обсудить деятельность созданного в 2007 году Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ", – сообщили Sputnik в исполкоме. 

Там также напомнили, что 10 октября Советом министров иностранных дел СНГ принято 17 документов, касающихся различных аспектов взаимодействия в рамках Содружества. Одобренные СМИД проекты представлены на рассмотрение состоявшегося днем позже заседания Совета глав государств СНГ, а также предстоящего 3 ноября в Ташкенте заседания Совета глав правительств СНГ.

Главами государств – членов СНГ в Сочи было принято 18 документов, целью которых является дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в рамках Содружества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд документов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям.

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании Совета постпредов в Минске кроме основной повестки планируется также обсудить деятельность созданного в 2007 году Совета руководителей миграционных...

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