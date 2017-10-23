Кадровый вторник в Китае: Си Цзиньпин переизбран, Ван Цишань - нет

МИНСК, 24 окт — Sputnik. На XIX съезде Коммунистической партии Китая избран новый состав Центрального комитета (ЦК) КПК, в числе 204 избранных — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян. А вот секретарю Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ван Цишаню, который считался правой рукой китайского лидера, сохранить за собой пост не удалось.



© REUTERS/ Jason Lee/File Photo Секретарь главного антикоррупционного органа, член Постоянного комитета Политбюро Ван Цишань

Очередной съезд Коммунистической партии Китая завершил свою работу принятием важных поправок к уставу партии, а также утверждением резолюции по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины. В заключительном голосовании недельного съезда приняли участие порядка 2,3 тысячи делегатов со всей страны, которые были выбраны из 89 миллионов членов КПК.

"Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщей выгоды, твердо придерживаться основной цели своей внешней политики: защищать мир во всем мире", — говорится в принятом съездом итоговом документе. Он был зачитан в ходе последнего заседания съезда в Доме народных собраний в Пекине.

Второй после Мао

© REUTERS/ Ahmad Masood Кумачовый Китай: как открылся 19-й съезд Компартии 20

Одним из важнейших моментов съезда стало внесение имени Си Цзиньпина и его концепции дальнейшего пути развития страны в устав партии. Это ставит нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесено в устав партии при жизни.

Си Цзиньпин: "принц" пятого поколения вождей и эмоциональная душа >>

Напомним, что Си Цзиньпин на открытии очередного 19-го съезда Компартии Китая произнес самую долгую речь в истории страны, она продолжалась три часа 26 минут, текст речи состоял из 32,3 тысячи иероглифов. Вживую речь китайского лидера слушали более 2,3 тысячи делегатов и почти столько же журналистов, она прерывалась аплодисментами 71 раз.

Лукашенко пригласил лидера Китая приехать с визитом в Беларусь >>

Идеи Си Цзиньпиня о новой эре социализма с китайской спецификой теперь также можно прочесть в обновленном уставе компартии. В устав также внесено положение о военных идеях Си Цзиньпина и "абсолютном руководстве" со стороны партии над вооруженными силами. Решение о внесении этого дополнения было принято делегатами единогласно.

КНР никому не позволит отнять у себя и пядь земли >>

Взгляд со стороны

Между тем, президент РФ Владимир Путин отметил необычную открытость проходящего съезда Компартии Китая: съезд освещали более 3 тысяч журналистов, в том числе представители СМИ из 134 стран мира.

"Такого количества, по-моему, журналистов, представителей международной общественности никогда раньше не было. Но и без всяких сомнений все, что было сказано председателем КНР — его речь и обсуждения, которые сейчас проходят, говорят о том, что Китай устремлен в будущее. Мы видим и сложности, и видим и перспективы", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".