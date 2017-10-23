Убийство Кеннеди: будут ли ответы 26 октября?

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Секретные документы по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди, которые будут обнародованы после 26 октября, могут содержать множество важных фактов, уверены американские СМИ.

Президент США Трамп заявил о готовности снять гриф секретности с ряда документов по делу об убийстве одного из своих предшественников — Кеннеди. Произойти это может уже 26 октября, а после этого документы ЦРУ и других спецслужб окажутся в свободном доступе.

Многие американские эксперты уверены, что в последних из до сих пор не рассекреченных документов содержатся самые важные факты и детали по делу об убийстве Кеннеди. Сегодня не опубликованными остаются лишь около процента всех бумаг на эту тему.

Постепенно публиковать документы начали в 1990-е годы — в интернете уже доступны десятки тысяч страниц и файлов, так или иначе связанных с Кеннеди. Однако до сих пор они не ставят точку в громком деле об убийстве 35-го американского президента.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости Спутник_Трагедия Джона Кеннеди – самого молодого президента США. Кадры из архива

Традиционно убийцей Кеннеди называют Ли Харви Освальда — убежденного "левака". За некоторое время до преступления Освальд ездил в СССР, где жил и работал в Минске. У Sputnik есть уникальная онлайн-экскурсия по местам Освальда в столице Беларуси >>

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Убийство Кеннеди совершено 22 ноября 1963 года в Далласе — его застрелили во время проезда в открытом кортеже. Гипотезы о причинах убийства американского лидера до сих пор часто становятся поводами для расследований и громких публикаций, а в 2016-м в прокат вышел номинированный на "Оскар" фильм "Джеки", рассказывающий о первых днях Жаклин Кеннеди после убийства мужа.