Макей: мы не хотим зависеть ни от Брюсселя, ни от Москвы

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Беларусь не хочет зависеть ни от одного "центра силы": Вашингтона, Брюсселя или Москвы, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью американской газете Financial Times.

В преамбуле к интервью с руководителем белорусского внешнеполитического ведомства газета упоминает об "оттепели" между Минском и странами Запада, а также о том, что президент республики может посетить саммит Восточного партнерства в Брюсселе.

Независимость и диверсификация

Как напомнила FT, Беларусь "не уходила далеко с московской орбиты", однако в последние годы, после проблем с экономикой в России, страна придала новый импульс диверсификации торговли.

"Во время мирового экономического и финансового кризиса мы поняли, что для средних стран, таких как Беларусь, очень важно иметь диверсифицированные отношения со многими государствами", — заявил Макей.

Министр подчеркнул: Беларусь не хочет зависеть "ни от кого, будь то Вашингтон, будь то Брюссель, будь то Москва".

"Мы просто хотим проводить нашу собственную независимую политику. Мы хотели бы диверсифицировать наши торгово-экономические отношения, и ЕС играет очень важную роль в наших планах", — отметил глава МИД.

Новый взгляд на Европу

Как шаги Беларуси навстречу Евросоюзу в издании отмечают введение республикой пятидневного безвизового въезда. До этого, напомнили в FT, ЕС снял большую часть санкций с республики.

Однако до сих пор отношения между Беларусью и ЕС строится на соглашении 1989 года, заключенного еще Советским Союзом. "Нам нужно больше. Нам нужно конкретное базовое соглашение между Беларусью и ЕС", — заявил Макей.

Нуждается Беларусь не только в политическом, но и экономическом сближении — стране нужен иностранный капитал.

Реформы — не сразу

Переговоры МВФ с Беларусью были приостановлены — республика была не готова единовременно повышать тарифы на коммунальные услуги до себестоимости. В то же время, Макей признал: страна нуждается в реформах экономики.

По его словам, Беларусь понимает важность реформ, но "невозможно" провести реформы так быстро, как МВФ потребовал, учитывая состояние экономики страны, которая в прошлом году сократилось на 2,6%".

Обсуждать все вопросы

По словам руководителя Министерства иностранных дел, Беларусь восстановила диалог по правам человека с Евросоюзом и готова обсуждать самые "чувствительные" темы — в том числе и смертную казнь.

"Мы не отказываемся обсуждать эти вопросы", — сказал Макей и добавил, что на преобразования необходимо время.

"Вы не можете ложиться спать в тоталитарном Советском Союзе и просыпаться в абсолютно демократическом государстве. Это невозможно", — пояснил глава МИД.

Китай друг, но Россия — стратегический партнер

По словам Макея, продолжит республика и укреплять связи с Китаем. Как он отметил, растущие между странами связи соответствуют целям Беларуси по диверсификации отношений, а также "укрепляют экономическую и политическую независимость".

Кроме того, как отметил глава МИД, китайские инвестиции помогут уравновесить экономическое влияние России и российских бизнесменов.

Впрочем, Макей констатировал: несмотря на усилия по диверсификации международных связей, Россия остается стратегическим партнером Беларуси. В разговоре о недавно проведенных учениях "Запад" министр отметил, что шум вокруг них был создан искусственно, а республика не представляет угрозы ни одной стране.

"Если мы захотим приехать в вашу страну, то мы приедем не на танках, а на тракторах", — заключил руководитель МИД.