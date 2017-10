Макей: мы не хотим зависеть ни от кого - ни от Брюсселя, ни от Москвы

О том, что Беларусь стремится проводить независимую политику и в то же время, выстраивает экономические отношения с другими странами в условиях мирового кризиса, глава белорусского МИД Владимир Макей заявил в интервью изданию Financial Times.

«Мы не хотим зависеть от кого бы то ни было - будь то Вашингтон, Брюссель или Москва. Мы всего лишь хотим проводить подлинно независимую политику. В этом контексте нашим интересам отвечает диверсификация торгово-экономических отношений, и ЕС играет важную роль в наших планах», - цитирцет главу внешнеполитического ведомства БЕЛТА .

Министр также отметил, что для эффективного сотрудничества с Евросоюзом необходимо создание правовой основы, конкретного основополагающего документа. Сегодня же взаимодействие между Беларусью и ЕС осуществляется на основе соглашения, принятого в 1989 году Советским Союзом и Европейским экономическим сообществом.

Макей отметил, что развитие торгово-экономического взаимодействия с ЕС укрепит политическую независимость страны, белорусские власти готовы обсуждать со странами Евросоюза любые политические и экономические вопросы.

В интервью было упомянуто и белорусско-китайское сотрудничество, доказывающее намерение диверсификации отношений с иностранными партнерами. Он напомнил, что китайская сторона никогда не выставляла каких-либо условий для более активного развития сотрудничества.

Справка

Financial Times - известная международная деловая газета, специализирующаяся на публикации и анализе новостей из мира финансов и бизнеса. Она была основана в 1888 году в Лондоне и относится к группе так называемых качественных изданий - солидных газет с почтенной историей, таких как, например, The Times и The Guardian. Сегодня Financial Times издается на английском языке в 24 городах мира с общим тиражом около 356 тыс. экземпляров. Общее число читателей издания, включая интернет-пользователей, составляет несколько миллионов человек в день.