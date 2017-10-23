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СНГ прислушается к мнению Лукашенко об оптимизации своих структур

24.10.2017 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Исполком СНГ постоянно работает над оптимизацией своих структур и прислушивается к мнению президентов стран СНГ в этом вопросе, заявил Лебедев.

СНГ прислушается к мнению Лукашенко об оптимизации своих структур
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Главы стран СНГ обсуждают в Сочи повышение эффективности Содружества

На саммите глав государств СНГ в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Естественно, мы прислушиваемся к заявлениям президентов стран СНГ и делаем выводы, поэтому те предложения и оценки, которые прозвучали из уст Александра Григорьевича, они, конечно, не остались без внимания, и Исполком СНГ думает над тем, как учесть эти замечания в своей повседневной работе", — заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли оптимизированы структуры Содружества с учетом тех мнений, который были высказаны на заседании СГГ СНГ в Сочи.

Он также отметил, что работа по оптимизации структур СНГ проводится постоянно.

СНГ прислушается к мнению Лукашенко об оптимизации своих структур
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Лукашенко на саммите в Сочи: эффективность проектов СНГ очень низкая

По словам Лебедева, главные решение было принято в прошлом году — об адаптации Содружества к новым условиям, и это решение выполняется. "Мы активно над этим работаем, эта работа постоянная. Те структуры, которые плохо и неэффективно работают, по ним мы резонно ставим вопросы или о повышении их эффективности, или же об их ликвидации", — сказал Лебедев.

По его словам, практически ежегодно тот или иной орган, который уже утратил свою актуальность или работает неэффективно, упраздняется.

В то же время, отметил Лебедев, когда появляется необходимость активизации работы на новом направлении, создается новый орган. Эта работа проводится постоянно.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Исполкома СНГ отметил, что практически ежегодно тот или иной орган, который уже утратил свою актуальность или работает неэффективно, упраздняется.

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